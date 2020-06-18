محافظ البصرة يعلن العمل على افتتاح منفذ الشلامجة قريباً

2020/06/18 | 21:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة أسعد عبد الامير العيداني، اليوم الخميس، أن العمل جار من اجل افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي قريبا.

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