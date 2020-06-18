2020/06/18 | 21:34 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان: القانونية خاطبت التخطيط لمعرفة اخر إحصاء لاعتماده بتوزيع الدوائر الانتخابية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/18 | 21:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان: القانونية خاطبت التخطيط لمعرفة اخر إحصاء لاعتماده بتوزيع الدوائر الانتخابية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان: القانونية خاطبت التخطيط لمعرفة اخر إحصاء لاعتماده بتوزيع الدوائر الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).