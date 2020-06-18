أكبر بيضة زواحف في العالم وضعها وحش بحري قبل 66 مليون سنة (صورة)

2020/06/18 | 21:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وقال الفريق إن الأم التي وضعت هذه البيضة، تسمى أنتاركتيثوليثوس برادي.واكتُشفت في Lopez de Bertodano بجزيرة سيمور، وهي جزء من شبه الجزيرة القطبية الجنوبية، حيث كانت المنطقة في عصور ما قبل التاريخ خالية من الجليد وأكثر دفئا، مع غابات تغطي معظم الأرض.وربما تكون البيضة فقست في المياه المفتوحة – وهذه هي […]

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