2020/06/18 | 21:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، الخميس، بان استقرار العراقي الحقيقي يبدا من خروج كامل لكل القوات الاجنبية.وقال الكعبيفي حديث لـ/ المعلومة/، ان “خروج القوات الاجنبية بكل مسمياتها ومنها الامريكية سيعزز من استقرار العراق ويعطي فكرة اوضح للعراقيين عن الخلايا والتنظيمات الارهابية التي تحاول لنيل من امنه واستقراره سواء داعش […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: استقرار العراق الحقيقي يبدا من خروج كامل القوات الاجنبية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: استقرار العراق الحقيقي يبدا من خروج كامل القوات الاجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).