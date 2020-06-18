2020/06/18 | 21:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… وافقت وزارة المالية على إصدار ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح البنك المركزي، لدعم القطاع السياحي والعاملين به.ومن المقرر أن تعود رحلات الطيران بجميع المطارات المصرية اعتباراً من الأول من يوليو مع الدول التي ستفتح مطاراتها بحسب وزارة الطيران المدني.وأعلنت الوزارة أن إجراءات السفر تتضمن توقيع المسافر إقرارا في مطار المغادرة قبل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة مصر للطيران …وهذه متغيرات أسعار التذاكر بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة مصر للطيران …وهذه متغيرات أسعار التذاكر بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).