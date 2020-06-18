2020/06/18 | 21:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتمكنت هيأة المنافذ الحدودية في منفذ زرباطية الحدودي التابع لمحافظة واسط ، اليوم الخميس، من ضبط اربع عجلات محملة بألواح بلاستيكة المنشأ إيران وبوزن اجمالي (95طن و200كغم) بدون شهادة منشأ وادراج شهادة منشأ لشركة غير معنية بالبضاعة المستوردة.وذكر بيان للهيأة تلقته "كلكامش برس" ان" شعبة البحث والتحري تمكنت خارج الحرم الكمركي من ضبط العجلات وتدقيق معاملاتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين ثبوت مخالفة كمركية وهو عدم وجود شهادة المنشأ وتم نسب البضاعة لشركة أخرى".واضاف انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط بضائع ايرانية في منفذ زرباطية الحدودي بدون شهادة منشأ) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط بضائع ايرانية في منفذ زرباطية الحدودي بدون شهادة منشأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).