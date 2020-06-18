نائب عن الفتح يدعو لنشر الجيش العراقي على الحدود مع تركيا وايران: فالنتوقف عن الاستنكار والادانة

2020/06/18 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

دعا النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، اليوم الخميس، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظم...





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