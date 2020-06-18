منشور على ’’فيسبوك’’ ينهي حياة شاب في سوق الشيوخ

2020/06/18 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بمقتل شخص اثر خلاف عشائري.

وقال المصدر، ان ...





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