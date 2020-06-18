بالصور..اخماد حريق هائل ببساتين كربلاء بعد جهود مضنية طيلة 8 ساعات

2020/06/18 | 21:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الدفاع المدني العراقي، اليوم الخميس، إجلاء أكثر من 3 آلاف مدني من 600 منزل، إثر حريق هائل في بساتين نخيل بمحافظة كربلاء....

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