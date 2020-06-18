تضاعف عددهم الحقيقي لثمانية أضعاف: من هُم “الرفحاويين” في العراق؟

2020/06/18 | 21:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أواخر مايو/ آيار المنصرم وملف ذوي أو محتجزي #رفحاء يشغل الشارع العراقي، ومعه #الحكومة_العراقية أيضاً، وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تخنق #العراق.كبرت القصة، بعد أن عمدت الحكومة لإيقاف صرف رواتب “محتجزي رفحاء” وكذا…

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