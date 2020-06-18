جبهة البوليساريو تفتري على البرلمان الاوربي - سعيد الوجاني

2020/06/18 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني ما ان أصدرت المحكة العليا الاسبانية قراريْها الشّهيريْن ، القرار النوعي القاضي بمنع الاعلام والرايات غير الرسمية ، انْ ترفرف فوق كل التراب الاسباني ، والقرار النوعي كذلك الذي أصدرته نفس المحكمة العليا ، وهو القرار 207 / 2020 المؤرخ في 29 مايو 2020 ، والقاضي بإبطال قرار المحكمة الإقليمية ، القاضي بمنح مواطنة صحراوية الجنسية الاسبانية في سنة 2017 ، ناهيك عن تصرف وزيرة الخارجية الاسبانية السيدة Aran ......





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