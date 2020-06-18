من الادب الساخر- ليش ما تصير بعثي - ماجد الحيدر

2020/06/18 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر للأجيال الجديدة ولضعاف الذاكرة من الأجيال الأقدم وعلى ذكر البعثيين فقد كان هناك ثلاثة أنواع من البعثيين:1-البعثي (جفيان الشر): وهو الماشي بجنب الحائط المرغم بسبب خوفه أو تعرضه للسجن أو للتعذيب أو المضايقات أو سعيه الى تأمين لقمة عيشه على الانتماء لحزب البعث وهم أغلبية البعثيين الذين لا حول لهم ولا قوة.2-البعثي (المصدِّق) وهؤلاء أقلية ضئيلة كانوا يصدقون فعلا بما يسمعون من شعارات و"مبادئ ......





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