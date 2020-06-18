التميمي: الحشد الشعبي منع حصول كارثة “الحنطة” في ديالى

2020/06/18 | 21:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب همام التميمي، الخميس، بان الحشد الشعبي منع حصول كارثة لمحصول الحنطة في المحافظة.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” محصول الحنطة اقترب من اكمال ملف حصاده بنسبة 100% في ديالى رغم كثرة التحديات والتي من ابرزها محاولات داعش الارهابي اضرام النيران في حقول المزارعين بهدف […]

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