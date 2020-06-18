ترامب يهاجم قرار المحكمة العليا بشأن المهاجرين

2020/06/18 | 21:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات شديدة اللهجة إلى المحكمة العليا التي طعنت بقراره إلغاء برنامج فدرالي يحمي المهاجرين من الترحيل.واتهم ترامب في تغريدة على حسابه في “تويتر” اليوم الخميس المحكمة العليا بإصدار “أحكام مروعة وذات دوافع سياسية”، واصفا هذه القرارات بـ”طلقات نارية أطلقت من بندقية في وجه الذين يفخرون بتسمية أنفسهم […]

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