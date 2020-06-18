كردستان تعلن عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 224 آخرين بكورونا خلال 24 ساعة

2020/06/18 | 21:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة 224 آخرين بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الخميس إنه “تم إجراء 2106 فحصاً جديداً منها 1077 في اربيل ، و495 في السليمانية، و394 في دهوك، و25 في حلبجة، و115 في كرميان”، […]

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