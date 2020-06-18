تعرف على مواصفات جهاز هواوي الجديد

2020/06/18 | 21:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة من أبزز الإلكترونيات التي يتوقع أن تكشف عنها هواوي هذا العام ستكون هواتف Mate 40 بنسخها الجديدة، المفترض أن تحمل تقنيات تصوير لم تشهدها الاجهزة الذكية من قبل.وتبعا لموقع ITHome الصيني فإن هواوي ستكشف خريف العام الجاري عن هاتفي Mate 40 و Mate 40 Pro اللذين سيكونان من أفضل الأجهزة الذكية في […]

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