أكثر من 450 ألف وفاة جراء فيروس كورونا في العالم

2020/06/18 | 21:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 450 ألف شخص في العالم، في حصيلة تضاعفت خلال شهر ونصف الشهر، بحسب تعداد وضعته وكالة “فرانس برس” استناداً إلى مصادر رسمية اليوم الخميس عند الساعة 16:15 بتوقيت غرينتش.وفي المجمل، سُجّلت 450.004 وفيات من أصل 8.395.929 إصابة مثبتة في العالم منذ أن أعلنت الصين رسمياً ظهور […]

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