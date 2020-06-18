ميسان تسجل تزايدا بحالات الشفاء وتسجيل ١٣٤ أصابة جديدة

2020/06/18 | 21:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان،الخميس،عن حصيلة المصابين والمشافين وحالات الوفاة.وقال بيان الدائرة إنها سجلت اليوم تزايد بعدد حالات الشفاء لتصل (٦٠) حالة فيما أشارت إلى تسجيلها ارتفاعا بعدد الإصابات الجديدة وصلت إلى ١٣٤ معربه عن آسفها لوفاة ٣ حالات وأوضح البيان أن الإصابات موزعة حسب المناطق ( الفاطمية ، السراي ، حي العامل […]

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