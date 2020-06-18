“اليويفا” يحدد موعد إغلاق سوق انتقالات اللاعبين الصيفية

2020/06/18 | 22:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” اليوم الخميس، الخامس من أكتوبر المقبل موعدا لإغلاق سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا “الميركاتو الصيفي”.وتبدأ فترة الانتقالات الصيفية عادة بمجرد اكتمال الموسم السابق، والأمر متروك لكل اتحاد وطني من أجل تحديد تواريخ فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية التي يُسمح خلالها بانتقال اللاعبين، لكن الوضع استثنائي هذا الصيف […]

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