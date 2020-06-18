الاتحاد الوطني: ضرورة اجتماع الاطراف السياسية لايجاد حل لاوضاع الاقليم


الاتحاد الوطني: ضرورة اجتماع الاطراف السياسية لايجاد حل لاوضاع الاقليم
2020/06/18 | 22:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاتحاد الوطني: ضرورة اجتماع الاطراف السياسية لايجاد حل لاوضاع الاقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/18 | 22:03.

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