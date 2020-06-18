2020/06/18 | 22:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية يوم الخميس أن مجلس الوزراء قرر الاستمرار في المرحلة الأولى من العودة التدريجية للحياة الطبيعية أسبوعا إضافيا.وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية يوم الأحد.وهناك خمس مراحل للعودة.كما قرر مجلس الوزراء تعديل ساعات حظر التجول وتخفيضه ساعتين ليبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تقرر العودة التدريجية للحياة أسبوعا وتخفف حظر التجول) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تقرر العودة التدريجية للحياة أسبوعا وتخفف حظر التجول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).