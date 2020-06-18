سائرون: خطوات الكاظمي في الإصلاح الإداري جريئة

2020/06/18 | 22:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف سائرون، اليوم الخميس، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتخذ خطوات جريئة وصحيحة في الإصلاح الإداري.

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