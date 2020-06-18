وفيات كورونا في العالم تتخطى حاجز 450 ألفا

2020/06/18 | 22:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أودى فيروس كورونا المستجد، بحياة أكثر من 450 ألف شخص في العالم، في حصيلة تضاعفت خلال شهر ونصف الشهر، بحسب تعداد وضعته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية، يوم الخميس، عند الساعة 16.15 بتوقيت غرينتش.وفي المجمل، سُجّلت 450,004 وفيات من أصل 8,395,929 إصابة مؤكدة في العالم، منذ أن أعلنت الصين رسمياً […]

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