إختتام مشروع تخفيف العبء الإقتصادي الناتج عن تفشي فايروس كورونا

2020/06/18 | 22:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل انهت منظمة اغاثة نينوى الانسانية مشروعها (تخفيف العبء الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس COVID19 ) بتوزيع ما يقارب 5000 سلة غذائية ومنشور توعوي للوقاية من الفيروس خلال حملة خليك بالبيت واحنا وياك التي اطلقها برنامج تعافي الممول من قِبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID استجابة لتفشي فيروس كورونا في العراق.

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