سائرون تؤكد: خطوات الكاظمي في الإصلاح الإداري

2020/06/18 | 22:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأكد تحالف سائرون، اليوم الخميس، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتخذ خطوات جريئة وصحيحة في الإصلاح الإداري. وقال عضو مجلس النواب عن التحالف محمد الغزي في تصريح تابعته "كلكامش برس" ان "حكومة الكاظمي تسير بخطوات صحيحة باتجاه تلبية مطالب المتظاهرين من خلال التأكيد على اجراء انتخابات نزيهة". وأضاف الغزي ان "مجلس الوزراء بقراراته الأخيرة ناقش الوضع الاقتصادي ووضع منهجية لمعالجة موضوع المنافذ الحدودية وتعظيم الإيرادات وبدء الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة وفي الوزارات وهذ يصب بمصلحة الجمهور والمتظاهرين".وأشار الى ان "رئيس الوزراء بدء يتخذ خطوات جريئة وصحيحة في الاصلاح الاداري داخل الدولة ومؤسساتها، وتحالف سائرون مؤيد لخطوات الكاظمي في تلبية مطالب المتظاهرين وبناء دولة مؤسسات حقيقية وصحيحة".

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