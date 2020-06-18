مستشاره يكشف عن خطة الكاظمي لحصر السلاح بيد الدولة ويؤكد: لن نمسح بالتأثير على الانتخابات المقبلة

2020/06/18 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف هشام داوود مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس (18 حزيران 2020)، عن خطة القائد العام لل...





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