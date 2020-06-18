حظر تجوّل في تركيّا نهاية الأسبوع وهذه التفاصيل

2020/06/18 | 22:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة التركيّة فرض حظر تجوّل في البلاد في نهاية كل أسبوع من الأسبوعين القادمين، وذلك بعد وقف الحظر منذ بداية الشهر الجاري مع انخفاض المعدلات اليوميّة لإصابات #كورونا في #تركيا.وقالت وسائل إعلام تركيّة…

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