صالح المطلك ... انتهت الامية في زمن صدام والان الكرامة ذهبت

2020/06/18 | 22:13 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

اعلن القيادي في ائتلاف الوطنية صالح المطلك، اليوم الخميس، بأن الأمية انتهت في زمن "صدام حسين"، فيما اشار الى ان "الكرامة ذهبت الآن"

وتساءل المطلك في حديث متلفز، "هل المقابر الجماعية الان اقل من المقابر الجماعية بزمن صدام".

واشار الى انه "بزمن صدام اي زمن حزب البعث انتهت الأمية بالعراق،...

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