اوبك يحث العراق على تحسين الامتثال لتخفيضات النفط

2020/06/18 | 22:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… حثت لجنة منبثقة عن أوبك+ دولا مثل العراق وقازاخستان يوم الخميس على تحسين الامتثال لتخفيضات النفط وتركت الباب مفتوحا لتمديد تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة بدءا من أغسطس آب أو تقليصها.وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، اتفقوا على تخفيضات إنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا – بما يعادل عشرة بالمئة […]

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