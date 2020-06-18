اكتشاف طريقة للوقاية من أحد أكثر أنواع السرطان انتشارا

2020/06/18 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف فريق علمي دولي، أن النبيت الجرثومي المعوي يلعب دورا حاسما في تطور سرطان القولون.ويفيد موقع EurekAlert، بأن الباحثين اكتشفوا أن التعبير غير الطبيعي للبروتين Zeb2 يدمر الحاجز الوقائي لجدران الأمعاء، ما يؤدي إلى حدوث التهاب، يساعد على تطور الأورام الخبيثة.ويقول البروفيسور غيرت بيركس، “أظهرت هذه الدراسة، أن البروتين Zeb2 قادر […]

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