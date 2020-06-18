كوارث كورونا: حقائق تنشر لأول مرة عن الموقف الوبائي،، جثث لا تُسلم والعينات داخل فوضى المختبر المركزي

2020/06/18 | 22:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق: قالت مصادر طبية رفيعة المستوى في وزارة الصحة، اليوم الخميس، ان القطاع الصحي العراقي بات تحت صدمة الموجة الثانية من إصابات جائحة كورونا منذ نحو شهر.وتحدثت “يس عراق”، الى مسؤولين مطلعين على مجريات الأمور في قطاعات حساسة في الوزارة آبان محاولات السيطرة على تزايد الاصابات بشكل كبير، ونضال عنيد لإبقاء […]

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