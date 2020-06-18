بعد تصريحها بإصابتها بالفيروس.. منة فضالي: هذا حالي بعد (كورونا)

2020/06/18 | 22:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بعد أن أعلنت منذ يومين شعورها بأعراض كورونا وطلبت مساعدة جمهورها لمعرفة مكان معمل تستطيع عمل تحليل فيه، نشرت الفنانة منة فضالي عبر حسابها على “إنستغرام” صورة لها بالكمامة وعلقت عليها بقولها: “وده حالي في زمن الكورونا انا مش عارفني”.وكانت منة فضالي أثارت جدلاً كبيراً بعد ما أعلنت أنها ترغب في إجراء فحص […]

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