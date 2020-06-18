مقدمة في دواعش الفن المصري (3) - سامح عسكر

2020/06/18 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر الكاتب والسيناريست المصري "فداء الشندويلي" أحد الكتاب المنتمين لتيار الإسلام السياسي المصري ، ليس تنظيميا بمعنى انضمامه للإخوان لكنه يناصر كل قضاياهم الفكرية من تطبيق الشريعة والحدود والخلافة والغزوات..إلخ، وقد سبق الحديث عنه إشارة في معرض الحديث عن الممثل التكفيري "أحمد الرافعي" أحد عناصر مسلسل الاختيار والذي كتب على صفحته مؤيدا قتل د فرج فودة ومتشفيا في موته على يد الإرهابيين..فداء الشند ......





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