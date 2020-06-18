هازارد وبنزيما يقودان هجوم ريال مدريد امام فالنسيا

2020/06/18 | 22:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن التشكيلة التي سيبدأ بها مباراة فريقه امام فالنسيا ضمن لقاءات الجولة الـ29 من الدوري الاسباني لكرة القدم.وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت بغداد وستكون منقولة عبر قناة “بي ان سبورت 1”.وسيبدأ زيدان المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: كورتوا.خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي.[…]

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