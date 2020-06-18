2020/06/18 | 22:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بتسجيل حالتي انتحار شمالي بغداد احدهما لمصاب بفايروس كورونا.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”:، إنه “بسبب اصابته ب‍فيروس كورونا اقدم شخص على الانتحار باسلوب اطلاق النار على نفسه داخل منزله ضمن منطقة الكريعات”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “حالة انتحار ثانية لامرأة باطلاق النار على نفسها داخل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني لـ”العهد نيوز”: تسجيل حالتي انتحار في بغداد احدهما لمصاب بـ”كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني لـ”العهد نيوز”: تسجيل حالتي انتحار في بغداد احدهما لمصاب بـ”كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).