برشلونة يكشف حجم إصابتي نجميه

2020/06/18 | 22:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس، تشخيص إصابتي نجميه سيرجي روبرتو والهولندي فرينكي دي يونغ، اللذين تأكد غيابهما عن مباراة إشبيلية المقررة غدا الجمعة.وحسب البيان، فإن التقرير الطبي أثبت إصابة روبرتو بشرخ في ضلعه، بينما يعاني دي يونغ من إجهاد زائد في ربلة ساقه اليمنى.وأوضح البيان أن عودة الثنائي للتدريبات يعتمد […]

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