بغداد تستدعي السفير التركي وتطالب أنقرة بوقف

2020/06/18 | 22:24 - المصدر: فرانس 24

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قالت وزارة الخارجية العراقية الخميس إنها استدعت السفير التركي لديها وسلمته "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تدعو إلى الكف" عن الأعمال الاستفزازية، غداة بدء القوات التركية عملية عسكرية برية بشمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني.

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