انصهار في ذات تائهة . - قاسم حسن محاجنة

2020/06/18 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_حسن_محاجنة تتردد في نشر خواطرها ، حتى على شبكات التواصل...



فهي فتاة عربية ، سليلة ثقافة ترى في بحث الأُنثى عن توأم روحها ، خروجٌ على التقاليد ....!! ولأنها لا تُريد لذاتها التي تتوق للإنصهار في بوتقة الوجد ، ان تتحول الى " سيرة شعبية" ، فإنها تتردد...



لكن لا بدّ وأن يأتي هذا اليوم ، الذي تتخطى فيه هذا الحاجز الوهمي ..ورغم أن خواطرها عميقة ، قوية السبك ، لكنها لا تثق بإبداعها ، وترى أن تُبقي ما تجود به قر ......





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