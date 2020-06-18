كوردستان تخصص أموالاً إضافية لمواجهة كورونا في محافظتين

2020/06/18 | 22:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني يوم الخميس عن قلقه من تزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، معلنا تخصيص أموال إضافية للسليمانية وحلبجة وإدارة كرميان لمواجهة الفيروس.

جاء ذلك خلال اتصاله هاتفياً مع محافظ السليمانية هفال أبو بكر، وفق بيان لحكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أن بارزاني وأبو بكر تباحثا حول الوضع الصحي في مدينة السليمانية واجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، معربا عن قلقه من زيادة أعداد المصابين بالوباء.

كما أعرب بارزاني عن مواساته وتعازيه لاسر ضحايا كورونا، مضيفا انه قرر تخصيص ملياري دينار اخرى لمحافظتي السليمانية وحلبجة وادارة كرميان لمساعدتها في مواجهة وباء كورونا.

وأشار رئيس حكومة الإقليم إلى أن "السبيل الوحيد لاجتياز هذا الوضع والسيطرة على الوباء هو الالتزام باجراءات الوقاية والتعليمات الصحية من قبل المؤسسات الحكومية والمواطنين".

وأكد أن "الحكومة سخرت جميع امكانياتها لتامين معيشة المواطنين وحماية صحتهم"، مشيرا الى انه "ما كان يتوجب خلط هذا الموضوع مع الصراعات السياسية"، ومعربا عن الامل بتعاون جميع الجهات ووحدتهم وخصوصا بدعم المشاركين في الحكومة لاجتياز هذا الوضع الصعب.

وافاد البيان بان محافظ السليمانية عبر عن شكره للدعم والمساندة التي يقدمها رئيس حكومة اقليم كوردستان.

وسجل الإقليم 3045 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن، 794 منها في أربيل، و2037 في السليمانية، و140 في دهوك، و41 في حلبجة.

ومن هؤلاء تماثل 1217 مصاباً بالفيروس للشفاء، 421 منهم في أربيل، و671 في السليمانية، و92 في دهوك، و33 في حلبجة.

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