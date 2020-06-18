2020/06/18 | 22:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن ريال مدريد رسميا، الخميس، إصابة نجم خط وسطه إيسكو ألاركون، وذلك قبل ساعات من مواجهة فالنسيا، على ملعب “ألفريدو دي سيتفانو”، ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الإسباني لكرة القدم.وقال الملكي في بيان رسمي على موقعه: “بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على اللاعب إيسكو ألاركون من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، تأكدت إصابته في أوتار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. ريال مدريد يعلن إصابة نجمه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. ريال مدريد يعلن إصابة نجمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).