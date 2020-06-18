مجلس الامن يدرس اقتراحا لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر العراق

2020/06/18 | 22:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يدرس مجلس الأمن الدولي اقتراح إعادة فتح معبر حدودي من العراق إلى سوريا لمدة 6 أشهر لنقل المساعدات الإنسانية، لملايين المدنيين لمواجهة وباء فيروس كورونا.وسمح المجلس في كانون الثاني باستمرار تقديم المساعدات عبر الحدود من خلال معبرين من تركيا حتى العاشر من يوليو، وتخلى عن نقطتي العبور من العراق والأردن.وقدمت ألمانيا […]

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