العزاوي: قرار العيساوي بالمثول أمام القضاء شجاع ونتطلع لرد مماثل في تطبيق العدالة

2020/06/18 | 22:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصف الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، الخطوة التي قام بها رافع العيساوي، بالمثول أمام القضاء بالشجاعة المبنية على الثقة بالنفس بالبراءة وعدم ارتكاب أي مخالفة قانونية.وأكد العزاوي في تصريح صحفي، ان استهداف القيادات السياسية كان علامة بارزة لحقبة مضت تم فيها التأثير على القضاء ، داعياً لفتح صفحة جديدة في هذا الملف […]

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