اغتيال شاب في سوق الشيوخ بسبب منشور على

2020/06/18 | 22:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ذي قار افاد مصدر امني من داخل محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بمقتل شخص اثر خلاف عشائري.وقال المصدر، ان "احد الاشخاص اقدم على ارتكاب جريمة قتل بحق شاب اثر خلاف عشائري اشتعل بسبب منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".واضاف ان "الجاني اخرج مسدسه وفتح النار، على الضحية في قضاء سوق الشيوخ، بعدها لاذ بالفرار الى جهة مجهولة".

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