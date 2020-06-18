الاتحاد الأوروبي يكشف طريقة استئناف دوري الأبطال

2020/06/18 | 22:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تفاصيل استكمال بطولتي دوري أبطال أوروبا واليوروبا ليغ، اللتان توقفتا في مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا.وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن استكمال بطولة دوري أبطال أوروبا، في أغسطس المقبل، بعد انتهاء منافسات الدوريات الكبرى في أوروبا.دوري أبطال أوروبا وستستكمل البطولة في 7 أغسطس، على أن […]

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