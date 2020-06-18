تسجيل 20 اصابة جديدة في ذي قار و 35 حالة شفاء و 6 وفيات

2020/06/18 | 22:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر طبي ، اليوم الخميس ، عن تسجيل حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار ، فضلا عن تسجيل حالات شفاء ووفيات .وقال المصدر ان ” المحافظة سجلت 20 حالة اصابة بكورونا ، و 35 حالة شفاء من الفيروس ، اضافة الى تسجيل 6 حالات وفاة “.واشار الى ان […]

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