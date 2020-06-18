الحكومة العراقية تكشف لأول مرة الية عمل لجنة التحقيق بشأن احداث التظاهرات وتعلن عن شرط بشأن رواتب كردستان

2020/06/18 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علق مستشار رئيس الوزراء هشام داوود، الخميس (18 حزيران 2020)، على الحوار بين العراق وواشنطن و...





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