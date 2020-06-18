نقل الكابتن احمد راضي الى المستشفى مرة ثانية بعد تدهور حالته الصحية

2020/06/18 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مقرب من الكابتن احمد راضي، الخميس، بنقل الكابتن الى المستشفى مرة ثانية بعد تدهور حالته الصحية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الكابتن احمد راضي نقل مرة ثانية الى مستشفى النعمان بعد محاولات عديدة وتدهور حالته الصحية".

وكان مصدر طبي من داخل مستشفى النعمان في الاعظمية كشف، الاربعاء، (17 حزيران 2020)، عن استقرار حالة الكابتن احمد راضي بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) :" الى حد ظهر اليوم الاربعاء زالت اثار واعراض المرض لدى الكابتن احمد راضي وان حالته مستقرة وبمراقبة دقيقة داخل الحجر الصحي في المستشفى".

وكان نجم الكرة العراقية احمد راضي قد نقل الى مستشفى ابن النفيس السبت بعد إصابته بفيروس كورونا، ومن ثم الى ابن سينا، واستقر في نفس اليوم بمستشفى النعمان للعلاج والحجر الصحي.

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