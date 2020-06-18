الأمم المتحدة بصدد ارسال المساعدات إلى سوريا عبر العراق

2020/06/18 | 22:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدرس مجلس الأمن الدولي اقتراح إعادة فتح معبر حدودي من العراق إلى سوريا لمدة 6 أشهر لنقل المساعدات الإنسانية، لملايين المدنيين لمواجهة وباء فيروس كورو...

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