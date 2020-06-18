2020/06/18 | 22:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 3 حالات وفاة بكورونا لعائلة واحدة في الكوت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/18 | 22:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 3 حالات وفاة بكورونا لعائلة واحدة في الكوت) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 3 حالات وفاة بكورونا لعائلة واحدة في الكوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).