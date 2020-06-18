كورونا.. فرنسا تسجل 28 وفاة جديدة وزيادة بالإصابات في نورماندي

2020/06/18 | 22:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الخميس، تسجيل 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقالت المديرية العامة للصحة إن هناك تدهورا طفيفا في منطقة نورماندي، حيث تجاوز معدل تكاثر الفيروس عتبة العدوى المحددة عند 1، ليصل إلى 1.14، ما يعني أن شخصا واحدا يمكنه أن ينقل العدوى لأكثر من شخص.ويوم الأحد، أعلن […]

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